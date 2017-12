Matthias Egersdörfer

Vor einiger Zeit dachte er: Du müsstest mal wieder ein neues Programm auf die Bühne bringen. Kaum hatte er zu Ende gedacht, erhob er die Arme zum Himmel, schaute leicht konsterniert und rief laut: „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.“

Seine Frau, die auf dem Sofa saß und gerade in den Fernseher schaute, in dem ein Mann den Wert einer Kaffeekanne feststellen wollte, drehte sich zu ihm um und sagte: „Genau diese Worte denke ich mir, wenn ich dich gelegentlich ansehe.“Wenn er als Kind zwei Kugeln Eis, einen Hund oder ein Maschinengewehr haben wollte, pflegte seine Mutter immer zu sagen, dies sei ein Ding der Unmöglichkeit. Dabei erhob sie ihre Arme zum Himmel und versuchte bestürzt zu schauen. In diesem theatralischen Augenblick wusste er, dass jetzt nur Sturheit und Gebrüll weiterhelfen konnten, um sein Ziel zu erreichen.