Matthias-Krämermarkt mit After-Work

Auftakt in die Krämermarkt-Saison: In Künzelsau reihen sich am Montag, 26. Februar 2018 in der Innenstadt wieder die Marktstände aneinander. Der erste traditionelle Krämermarkt im Jahr unter dem Motto „Bunt in den Frühling“ ist Anziehungspunkt für viele Besucher aus der Region.

Mehr als hundert Markthändler bieten von 8.30 bis 18.30 Uhr ihr buntes Warensortiment an. Dieses reicht von Bekleidung, Spielsachen und Schmuck, über Gewürze und Haushaltswaren, bis hin zur obligatorischen Marktwurst - für fast jeden ist etwas dabei. Zusammen mit dem Angebot der Einzelhandelsgeschäfte bietet der Krämermarkt hervorragende Voraussetzungen für den Einkauf in Künzelsau. Außerdem sind alle Marktbesucher, Berufstätige an ihrem Feierabend oder auch die ganze Familie herzlich eingeladen, durch den Markt zu flanieren.

Am Unteren Markt können die Besucher gemeinsam mit Freunden oder Bekannten den Abend im After-Work-Charakter bis 20 Uhr ausklingen lassen. Ein musikalisches Bühnenprogramm, bunte Dekoration und verschiedene Essens- und Getränkeangebote bereichern den abwechslungsreichen Krämermarkt und laden zum geselligen Beisammensein ein.

Alle Informationen zum ergänzenden Mottoangebot „Bunt in den Frühling“ sind im Vorfeld zu finden auf der städtischen Homepage unter Feste und Märkte, der Facebook-Seite „Künzelsau – meine Stadt“ und in den Künzelsauer Nachrichten.