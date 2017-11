Matthias Tanzmann (Moon Harbour / Circo Loco)

„Momentum“ heißt nicht nur sein drittes Album, das letztes Jahr erschienen ist, sondern ein verdichtetes Momentum an deeper Electronic-Energie sind auch seine DJ-Sets: Matthias Tanzmann wird seit 20 Jahren seinem Nachnamen absolut gerecht, denn wo der Tanzmann auftritt wird getanzt, Mann! Und die Frau natürlich ebenso. Von seinem Geburtsort Leipzig hinaus bis nach Ibiza ins DC10, wo er seit Jahren bei der Tanzkultur-Trademark Circo Loco die Resident-Position hält, was seine internationale Reichweite immens steigern und schärfen konnte – wo ein Tanzmann ist, tanzt ein volles Haus. Matthias Tanzmann hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem der renommiertesten Deep- und Tech-House-Acts aus der an Electronic-Exporten nicht ganz armen Region Deutschland aufgeschwungen, was natürlich an seinem unermüdlichen Schaffensdrang als Anführer des Labels Moon Harbour liegt. Das schleust seit den frühen Nullerjahren kontinuierlich echte Qualität auf die Dancefloors. Der Bulldozer Tanzmann himself gibt mit seinen Produktionen die Sound-Guideline vor und boostet als A&R immer wieder neue Talente. Der Mondhafen ist ein stimmiges Gesamtkonstrukt und in dieser Nacht dockt dort die Raumfähre Kowalski an, um ein bisschen Moon Harbour-Sound nachzuladen. Und im Raumschiff wird natürlich getanzt, Mann!