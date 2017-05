Die einmalige Atmosphäre im Unesco-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn und der hohe Standard der historischen Gestaltung sorgen für ein einmaliges Flair, wie es wohl auf keinem anderen Fest anzutreffen ist. Mit dem Festeinzug (Start Füllensgasse) um 14.15 Uhr beginnt das Maulbronner Klosterfest.

Mittelalterliche Spielleute, Gaukler, Narren, Fechter und sonstiges Gesinde unterhalten an verschiedenen Plätzen die Gäste. An beiden Tagen gibt es spezielle Kinderangebote.

Ob Maultaschen, Mutzbraten oder Ritterwurst, ob Bier, Wasser oder Wein – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Bereits zum achten Mal gibt es beim Maulbronner Klosterfest einen Marktbereich, bei dem sich zahlreiche mittelalterliche Händler und Handwerker präsentieren und für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Schmied, Hemdenmacher, Töpfer, Schuhmacher, Buchbinder, Seifensieder, Persische Feinkost, Kräuter, Schiefermetz und vieles mehr.

Spannend wird es auch in diesem Jahr beim historischen Wagenradziehen der teilnehmenden Vereine.

Vier Teams treten jeweils gleichzeitig gegeneinander an. Es wird „über Kreuz“ gezogen, wobei die Seile in einem Wagenrad zusammenlaufen. Vorrunden gibt es am Samstag um 17.00 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr. Das Finale mit den stärksten Teams steigt am Sonntag um 17.00 Uhr.

Der Wegezoll beträgt 3,00 Euro pro Tag und 4,00 Euro fürs Wochenende. Kinder unter Schwertmaß (1,37 m) haben freien Eintritt. Zusätzlich gibt es eine Familienkarte, die unabhängig von der Kinderzahl (nur eigene Kinder!) 6,00 Euro oder für beide Tage 8,00 Euro kostet.

Zum Klosterfest kommen Sie mit dem eigenen PKW, dem Klosterstadt-Express sowie Bussen, Stadtbahnen und Zügen des Nahverkehrs der DB.

Weitere Infos: www.klosterstadt-express.de, www.efa-bw.de, www.vpe.de, www.kvv.de