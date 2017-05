Maulbronner Klosterfestival

Rock, Pop und Folk im Klosterhof Maulbronn mit G.O.D., Rapalje und Seán Treacy Band. Zum zweiten Mal wird das Maulbronner Klosterfest bereits am Freitagabend eröffnet, in diesem Jahr erstmals mit dem Klosterfestival. Auf drei Bühnen im Klosterhof werden Garden of Delight, die Seán Treacy Band und Rapalje dem Maulbronner Publikum einheizen.

G.O.D. Garden of Delight

Celtic Rock, Irish Folk, Piratensongs und eine atemberaubende Liveshow mit dem charismatischen Sänger und Bandleader Michael M. Jung und Teufelsgeiger Dominik Roesch erwartet die Zuschauer von der erfolgreichsten Celtic Rock Formation Deutschlands. Keltische Trommeln, Dudelsack, und Mandola sind nur einige der ausgefallenen Instrumente die bei G.O.D. zum Einsatz kommen.

Seit nunmehr 18 Jahren tourt G. O. D. bereits durch Deutschland, Irland, Großbritannien und Holland und spielte dabei mehr als 2400 Konzerte unter anderem mit Nazareth, Chris de Burgh, The Kelly Family, Saltatio Mortis, Vonda Shephard, Marla Glen, Paddy Goes To Holyhead, Rodgau Monotones und vielen weiteren bekannten Künstlern.

Rapalje – Keltische Folk-Musik

Die Musikanten von Rapalje mit ihren wilden Haaren und gekleidet in mittelalterlichen Kilts, versprühen durch Enthusiasmus und Ausgelassenheit flammende Energie. Rapalje lässt durch gefühlvolle Balladen, feurigen Liedern und temperamentvollen keltischen Melodien den Funke auf das Publikum überspringen. Die Show entführt den Zuschauer auf eine Zeitreise in eine andere Welt.

Seán Treacy Band

Egal ob Rock, Pop oder Folk ... Seán Treacy Band steht für handgemachten, echten, schnörkellosen Sound. Mal ruhig, mal rockig und immer mit Seele. Die erfolgreiche Band wurde zunächst 1996 unter dem Namen „Anything But Trouble“ gegründet, bevor man ab 1999 als „Seán Treacy Band“ auf die Bühne ging. Schon in der Anfangsphase galten die vier ambitionierten Profimusiker als Geheimtipp in der Szene; mittlerweile haben sich die Jungs bei allen Arten von Veranstaltungen etabliert und sind stets dabei, wenn Stimmung und gute Laune gefragt sind. Im vergangenen Jahr war die Band um den irischen Frontman Treacy bei nahezu 200 Konzerten präsent; zahlreiche TV- und Radioauftritte, eine Tournee und unzählige Live-Gigs zeugen von der Beliebtheit der außergewöhnlichen Band.

Parkmöglichkeiten sind in der Talaue vorhanden, nur wenige Schritte vom Klosterhof entfernt. (Navigationsgerät: Friedhofweg).

Tickets: Vorverkauf 17,- Euro, Abendkasse 19,- Euro

Kinder unter 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen frei!

Öffnung Abendkasse und Einlass ab 17.00 Uhr