Diese Konjunktive scheinen ihn aber genauso wenig zu interessieren, wie die namhaften Featureangebote, die sich ihre zwielichtigen Wege in den Kreis der Jung$ bahnen wollen. Mauli ist ein New Generation Artist, der alle Regeln der völlig verstaubten Musikindustrie bricht. Für immer und ewig.

Wenn man es genau beobachtet, ist Mauli immer ein bisschen über dem Limit wie ein 12-jähriger, der testen will, wie weit er gehen kann, ohne Hausarrest zu bekommen. Vielleicht ist es genau dieser hyperaktive, unbekümmerte Spirit, der die Musik des 23-jährigen Produzenten so interessant macht. Mit seinem kommenden bunten, ehrlichen und alles umstürzenden Album autis- mus x autotune hat Mauli sein Wesen nicht nur auf 17 Zeichen runtergebrochen, sondern spannt auch schon den Erwartungsbogen für Anfang 2018 unheimlich hoch. Dieses Mal stammt autismus x autotune im Gegensatz zu Spielverderber angefangen von der ersten Kick bis hin zur letzten Harmonie aus seiner eigenen Produzenten-Feder.

Während sich die deutsche Rapszene langsam auf den musikalischen Entwicklungsstand von 2014 einpendelt, kann man gespannt sein, welche Effekte der Hobbyautist, der bereits eine eigene ausverkaufte Tour in seinem Repertoire führt, dieses Jahr aus der Wundertüte holt - welche neuen Soundwelten sich erschließen, während sich die Baseline um eine Neustrukturierung der Seele des Hörers bemüht. Was auch immer sich der Youngster in seinem Kopf zusammengebraut hat: Die Welt wird beide Augen drauf haben.

Das Konzert von MAULI in der Schräglage in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.