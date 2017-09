Mausefalle

Im Rahmen des Stuttgarter Burlesque Festivals präsentiert sich die lokale Burlesque-Szene in der Rosenau. Classic Burlesque, New Burlesque... Stuttgart hat alles zu bieten. Die Vielfalt der Künstlerinnen spiegelt die vielen Facetten von Burlesque und wir sind froh so viele Stuttgarter Performer an diesem Abend präsentieren zu können:

Celeste de MoriaeCurly CurvyFanny Di FavolaFräulein FlauschigLucia IslandMadame BamBamRaunchy RitaVioletta Poison

Begleitet von Maddalena Fanelli (Leadsängerin bei Ruby Schock) und den Mickey Millers´ Mellowtones zeigen die Tänzerinen, was den Kessel am Kochen hält. Es wird ein buntes Programm aus Gesang und Tanz! Die Band spielt mitreißend Evergreens in ungewöhnlichen Interpretationen und sorgt für viel gute Laune.