Max Greger Jr. Trio

× Erweitern Padilla

Dass diese Band um den Ausnahmepianisten und Hammond-Virtuosen Max Greger jr. nicht nur swingt, was das Zeug hält, sondern auch besonders gut grooven kann, das hat sie mehr als einmal im BIX bewiesen. Freuen Sie sich dieses Mal auf jazzige und poppige Weihnachtshits wie "The Christmas Song", "Winter Wonderland", "It´s the most wonderful time of the year" und viele mehr - alles im Jazzgewand und zusammen mit der wunderbaren Sängerin Eva Leticia Padilla vorgetragen!

Besetzung: Max Greger Jr. (hammond); Eva Leticia Padilla (voc); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)

Mehr Infos zur Sängerin Eva Leticia Padilla finden Sie unter: http://evaleticia.com/