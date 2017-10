Mit seinem letzten Album „Das Bisschen was wir sind“ (2016) festigt MAXIM seinen Ruf als ausgezeichneter Musiker, der seine substanziellen Gedanken in Worte fassen und mit charakteristischen Produktionen untermalen kann.

Im Frühjahr 2017 nahm er die Einladung der RED BULL STUDIOS BERLIN an und wandelte mit 3 Musikern und 2 Sängerinnen Teile der LP und ihre ursprünglich nach vorne gedachten Produktionen in rohe, sphärische, akustische Arrangements. Seinen Fokus bei den Aufnahmen legte MAXIM dabei deutlich fest:

„Tolle Musiker, schöne Instrumente, wertvolle Mikrofone, alles in einem Raum, keine Samples, kein Click, keine Chance irgendwas zu korrigieren, roh und direkt, ein Album in drei Tagen.“.

Das Ergebnis „Reprise“ wird standesgemäß in eine schöne, limitierte Vinylauflage (mit beigelegter CD) gepresst und natürlich auch Live vorgestellt. „Reprise Live“ verspricht Konzertabende in intimer Atmosphäre. In reduzierter und experimenteller Besetzung werden MAXIMs Stücke neu interpretiert und arrangiert, die dadurch ganz neue Facetten eröffnen.

SUPPORT: Lina Maly

Lina Maly singt mal leise und melancholisch, dann wieder pointiert und nachdrücklich, manchmal lieblich gehaucht, an anderer Stelle fast eher gesprochen als gesungen, kurz gesagt: sie erschafft ihre ganz eigene, faszinierende Klangwelt. Ob gemu?tliche Sofakonzerte oder Festival-Live-Sessions, Lina ist mit ihrem authentischen Auftreten u?berall gefragt. So wurde sie bereits fu?r den Hamburger Musikpreis nominiert und brachte 2016 ihr Debu?t-Album „Nur zu Besuch“ raus. Aktuell arbeitet sie an ihrem neuem Album, welches 2018 erscheint.