21. Maximilian Ritterspiele 2017

Die Maximilian Ritterspiele Horb zählen zu den traditionsreichsten Mittelalter-Veranstaltungen in Deutschland. Zur 21. Ausgabe vom 16.-18. Juni 2017 soll es wieder ein spektakuläres Programm geben, das in Kürze feststeht – mit Ritterturnieren, Schaukämpfen und einer großen Heerschar an Gauklern, Spielleuten und Markthändlern. Auch der Bund oberschwäbischer Landsknechte hat bereits zugesagt, 2017 ein gewaltiges Lager mit über 250 Mitwirkenden in Horb aufzuschlagen. Zu den21. Maximilian Ritterspielen werden wieder rund 30.000 Besucher erwartet.

Horb am Neckar pflegt seine Ritterspiele-Tradition mit Leidenschaft: Jeweils am 3. Juni-Wochenende gibt sich die Stadt ganz dem Mittelalter hin. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn während der dreitägigen Maximilian Ritterspiele stehen Einheimische, Besucher und Teilnehmer Kopf. Herzstück der Veranstaltung ist wie immer der Turnierplatz, auf dem sich Ritter hoch zu Ross rasante Schaukämpfe liefern. Insgesamt 5 Turniere stehen während des Veranstaltungs-Wochenendes auf dem Programm – im Sattel sitzen Stuntreiter, die den einstigen Rittern in Wagemut und Geschick in nichts nachstehen. In der Horber Innenstadt lockt der große Mittelaltermarkt: Hier tummeln sich über 200 Händler und Handwerker, die lautstark ihre Waren anpreisen oder ihre kunstvollen Fertigkeiten vorführen. Wer dem Charme der Händler widersteht, verfällt dann allerdings spätestens dem verführerischen Angebot an Speisen und Getränken. Wo hat man denn schon mal die Gelegenheit Honigmet, Drachenblut oder Hexenelexier zu probieren?

Dass man sich während der Horber Ritterspiele tatsächlich wie auf einer Zeitreise fühlt liegt auch daran, dass sich ein Großteil der Besucher und Teilnehmer jedes Jahr stilecht in historischer Gewandung unters Volk mischt. Edelleute in feinem Zwirn, Landsknechte in Rüstung, Gaukler und Spielleute, farbenfrohe Tanzgruppen und Fanfarenbläser, geharnischte Ritter und sogar ganze Familien in mittelalterlicher Kleidung schaffen ein besonderes Flair in Horb. Und nicht zuletzt gewährt das große Lager des Bundes oberschwäbischer Landsknechte den Besuchern einen authentischen Blick in das Alltagsleben vor rund 500 Jahren. Zudem auf dem Programm der 21. Maximilian Ritterspiele: Mittelalterliche Musik, das Tavernenspiel, der Festumzug, die Aufführung des Horber Vertrags, Kinderritterspiele, unterhaltsame Scharmützel der Landsknechte und vieles mehr.