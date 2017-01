× Erweitern [u'Sinje Hasheider', u'Sinje Sabine Hasheider']

Höllisch gut wird es am Samstag, 18. März im Uhlandbau Mühlacker. Der bekannte Schauspieler Dominique Horwitz präsentiert zusammen mit sieben Musikern seine teuflische Revue: Me and the Devil.

Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz spannt einen teuflischen Bogen von Carl Maria von Webers romantischer Oper "Der Freischütz" über Rock-, Pop- und Jazzklassiker bis hin zu den schrägen Highlights aus "The Black Rider", einer Produktion von TomWaits, RobertWilson und William S. Burroughs. Zusammen mit seiner siebenköpfigen Band präsentiert er hintergründige Songs, die den Mythos des Teufels thematisieren: abgründig, skurril, komisch, erotisch und phantastisch. Bei "Me and the Devil" steht Dominique Horwitz nicht nur als Schauspieler auf der Bühne; er beweist, dass er auch richtig gut singen und Regie führen kann. Die Liveband besteht aus fabelhaften Musikern, und auch optisch hat die Revue einiges zu bieten: Die Outfits von Dominique Horwitz und Band sind grandios. Die Presse jubelt in Superlativen: "Horwitz begeistert. Purer, absurder, heißer Genuss." (Marcus Mäckler, Münchner Merkur, 16.12.2013) "Ein teuflischer Spaß!" (KlausWitzeling, Hamburger Abendblatt, 13.12.2013)

