Das Burning Eagle Festival wirft wieder seine Schatten voraus und wie jedes Jahr stimmen wir mit einigem Vorlauf die lokalen Fans auf das Festival ein.

Dabei sind Me + Marie – die Stimmen von Maria de Val (bekannt als Teil der AlpenPop-Gruppe GANES) und Roland Scandella in Kombination mit wuchtigen Gitarrenriffs und einem Schlagzeug voller Gefühl und Rhythmus. Ihr Debütalbum “One Eyed Love“ zeichnet sich neben einprägsamen Melodien und einem ganz eigenen rauen und emotionalen Klang, durch die Dynamik und Klarheit im Zusammenspiel der beiden Künstler aus. Ihre Präsenz während Live-Konzerten ist genauso eindrucksvoll wie ihre Songs, die sich in keine Stilrichtung drängen lassen und deren detailverliebter Aufbau einen vielfältigen Klangteppich voller Kraft und melancholischer Empathie bietet.

Wayne Graham kommen aus der US-amerikanischen Stadt Whitesburg (USA), die hauptsächlich bekannt ist für: Geringstes Pro-Kopf-Einkommen des Landes, kürzeste Lebenserwartung, straff republikanisch zu sein. Die Antwort auf die Frage, wie die beiden Musiker und ihr feingliedriger und subtil störrischer Alt-Country dort hineinpassen, ist einfach: Sie tun es nicht.

Hayden und Kenny Miles sind erst 26 und 21 Jahre alt, aber 'Mexico' ist bereits ihr viertes Album. Es ist ihr erstes, das in Europa erscheint und klingt wie ein Wilco-Album, auf das man seit sieben Jahren vergeblich wartet. Und es ist voller starker Worte wie diesen: 'Like the wolf outside we are led by desire, we are ruled by the time we have lost.' (Fellow Man)

"Unaufdringlich, ehrlich und betörend schön verpacken sie ihre Geschichten in eingängige, aber keineswegs banale Melodien." -ByteFm

"Alternative-Country-Songs von einer Dezenz und Güte, dass mir die Spucke wegbleibt. Die Stücke, sind traditionell zurückhaltend und bodenständig instrumentiert, aber dennoch so smart, schlank und gut geschrieben, dass Wilco, Sparklehorse und der Gottvater Gram Parsons als Referenzen herhalten müssen." -Intro