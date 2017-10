Auf Anhieb hat die Band den Radio Energy Newcomer Contest gewonnen. Die Indie-Folk-Band Me & Reas hat im vergangenen Herbst ihre Debüt-EP „Where We Know All The Names“ samt dazugehöriger Debütsingle „We Own The City“ (Radicalis, Believe Digital) veröffentlicht und eine Tour durch Deutschland und die Schweiz gespielt.

Ob in Clubs, Bars, Wohnzimmern oder auf Festivalbühnen – wo Me & Reas loslegen, herrscht Begeisterung. Mit ihrem Sound zwischen Straßenmusik, tanzbarem Folkpop und Indierock erspielten sich Me & Reas ein stetig wachsendes Publikum und werden ihre Reise auch in diesem Jahr fortsetzen.

Aus einem ambitionierten Singer & Songwriter Projekt wird eine 5-Mann-Band. Die Geschichte beginnt im Sommer 2012 in der Straßenmusikszene Ihrer Heimatstadt Nürnberg. Woche für Woche zieht er mit Gitarre und Gesang die gestressten Großstädter für einige Minuten in seinen Bann. Seine Auftritte beim europaweit größten Weltmusikfestival, dem Bardentreffen, begeistern Hunderte. Seine erste, im heimischen Wohnzimmer aufgenommene und in Eigenregie hergestellte CD verkauft sich über 5000 Mal.

Von der Straße in die Clubs. Ihren ersten Gig im Nürnberger Club Stereo war sofort ausverkauft. Es folgen Supportgigs für Yalta Club, Mighty Oaks oder Mark Foster, Einladungen zum Bayreuther Uni Open Air, dem Pfingst Open Air und dem Nürnberg.Pop Festival und eine erste Headliner Tour durch Deutschland und die Schweiz mit Stationen in Berlin, Hamburg, München, Köln oder Zürich und zwei ausverkauften Konzerten in ihrer Heimatstadt Nürnberg.

www.meandreas.com