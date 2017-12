× Erweitern https://www.oper-stuttgart.de/spielplan/2017-12-08/medea-oper/ MEDEA - Oper von Luigi Cherubini

Der Medea-Stoff hat auch in heutiger Zeit von seiner Aktualität nichts eingebüßt. Wie oft geschieht es, dass der Ehemann sich einer jüngeren Partnerin zuwendet und der Ehestreit auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird.

Der Tragödiendichter Euripides gestaltet in seiner 431 v. Chr. uraufgeführten Medea eine Episode aus dem Argonauten-Mythos: Medea, Tochter des Königs von Kolchis am Schwarzen Meer, verliebte sich in den Griechen Iason, der mit ihrer Hilfe das Goldene Vlies raubte, und mit dem gemeinsam sie floh. Heimatlos zogen sie mit ihren beiden Kindern durch Griechenland. Kreon, der König von Korinth, wäre nun bereit, Iason und den Kindern Asyl zu gewähren, unter der Bedingung, dass er seine Tochter heiratet und sich dafür von der Barbarin Medea trennt. Euripides lässt – in Abkehr von der Überlieferung – die verratene und verstoßene Geliebte, Ehefrau und Mutter Amok laufen: sie mordet die Braut und ihre beiden Kinder. Diese Bluttat einer Frau hat nicht aufgehört, immer wieder neue Gestaltungen und Deutungsversuche zu provozieren.

Dauer: 2 Stunden 15 Minuten (keine Pause)