Medien der Reformation

Sonderausstellung im Reichsstadtmuseum - Glaubens- und Kulturkampf während der Reformation - vom 2. Oktober 2016 bis 31. Dezember 2018

Der Ansbacher Kanzler Georg Vogler hinterließ nach seinem Tod 1550 der Stadt Rothenburg eine umfangreiche Sammlung reformatorischer Flugschriften. In diesem Fundus wird der erbittert geführte Glaubens- und Kulturkampf, der während der Reformation tobte, auf dramatische Art deutlich. Das Reichsstadtmuseum wird in einer Ausstellung diese Konflikte, die sich sehr stark in den frühen Printmedien der Neuzeit niederschlugen, wieder aufleben lassen. Den Auswirkungen kann man heute noch nachspüren und dabei erschreckend aktuelle Parallelen finden: Bildersturm, zerstörte Gebäude – Hassprediger sind keine Phänomene der Gegenwart, sondern waren bereits damals Realität.

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: 9.30 –17.30 Uhr,

November bis März: 13 –16 Uhr