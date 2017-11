Medienpädagogischer Fachtag im Rahmen der Stuttgarter Kinderfilmtage

Thema: „Echt jetzt?! Wie audiovisuelle Mittel reale Erlebnisse schaffen“ Wie entstehen auditive und visuelle Wahrnehmungen und wie wirken sie auf den Einzelnen? Im Film geschieht dies durch Musik, Geräusche oder Stimmen. Im Bereich der Computerspiele und virtuellen Realitäten wird dagegen viel mit visuellen Reizen und Interaktivität gearbeitet. Doch ob zweidimensionale, bewegte Bilder oder eine komplexe 3D-Welt – auf die richtigen Techniken kommt es an. Und das Ein- und Abtauchen in diese Medien gelingt erst dann, wenn die eingesetzten Mittel optimal zusammenwirken. Wo sind die Anknüpfungspunkte für die Pädagogik? Und wie kann das Wissen darüber sinnvoll eingesetzt werden? Ausgewiesene Expert/innen nehmen die Teilnehmer/innen mit auf die Reise in diese Welten, stellen spannende Projekte vor und lassen sie in den Workshops aktiv teilhaben. Der Medienpädagogische Fachtag richtet sich speziell an Pädagog/innen sowie Erzieher/innen und möchte in Vorträgen und mit konkreten Beispielen und Anregungen die Arbeit mit Medien in pädagogischen Berufen unterstützen.