Nach der Messe ist vor der Party: Nach der meet you geht am Abend an gleicher Stelle mit Soulrocker Trevor Jackson und GonzoʼN Friends die Post ab. Cocktails, Longdrinks und Barbetrieb dürfen bei solch einer Live-Musik-Party nicht fehlen.

Typisch schwäbische Leckereien werden in zwei Foodtrucks vor dem House of Companies zubereitet.

„Die meet you ist in erster Linie zum Networken für unsere aktiven Vertriebspartner. Wer aber seinen Einstieg ins Energiegeschäft plant, erhält hier Informationen aus erster Hand. Dazu präsentieren wir der Öffentlichkeit mit Joey Kelly einen Star „zum Anfassen“. Nebenbei kann man an den Ständen unserer Eigenmarken seinen derzeitigen Strom- oder Gasvertrag optimieren. Am Abend feiern wir dann alle gemeinsam eine große Party“, erklärt stromkreis-Geschäftsführer Nico Roder.