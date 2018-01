× Erweitern Joey Kelly

Startschuss für die erste meet you Energiemesse der stromkreis GmbH Energiedistribution. Der bundesweite Vermarkter von Strom- und Gasverträgen lädt am 14.04.18 neben seinen Vertriebspartnern auch die interessierte Öffentlichkeit ins House of Companies nach Talheim ein, die sich bei den Lieferanten clubstrom und clubgas über günstige Energietarife informieren kann.

Stargast ist Ausdauersportler, Musiker und TV-Star Joey Kelly, der nicht nur für Gespräche und Autogramme zur Verfügung steht, sondern auch seinen bekannten Vortrag »No Limits« hält. Seit 1. Januar ist er Markenbotschafter der stromkreis und ihren Eigenmarken clubstrom und clubgas.

Komplettiert wird der Tag durch Fachvorträge und Interviewrunden. »Motorradfahren« via Samsung Gear-Brille und weitere Punkte sind eine zusätzliche Bereicherung.