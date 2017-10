Megaloh & Rhein Brass

New Fall Festival Stuttgart 2017 Wie man sich in der deutschen Hip-Hop Szene einen einzigartigen Status erarbeiten kann, zeigt der Werdegang von Megaloh. Mit seinem ersten Major-Label Album ?Endlich Unendlich? beindruckte Megaloh Kritiker, Kollegen und langjährige Fans ? denn auf seine Musik können sich alle einigen.Als Paradebeispiel der schwer arbeitenden Gesellschaft, welche den Spagat zwischen Arbeit, Monatsmiete und der Familie meistern muss, hat sich der Berliner Rapper mit beinahe unerreichtem Flow, im deutschsprachigen Raum ein Standing erarbeitet. Unzählige Konzert- und Festivalauftritte sowie die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Seeed, Schwesta Ewa oder den Stieber Twins unterstreichen seine Vielseitigkeit. Mit seinem aktuellen Album ?Regenmacher? etablierte Megaloh seine Präsenz im deutschen Hip-Hop. Präsent ist er dieses Jahr deshalb auch beim New Fall Festival ? und zwar zusammen mit dem RheinBrass-Ensemble.