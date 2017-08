Megic Spell

× Erweitern Magic Spell

Das Publikum verzaubern ist das angestrebte Ziel von Martina Krafft (Gesang), Frank 'Ret' Ehret (Gitarre, Gesang) und Willibert Pfister (Gitarre, Gesang). Mit Liedern von Pink Floyd und Supertramp hat das Projekt bereits 2013 angefangen, aber erst mit dem Zugang von Martina Krafft in 2015 wurde die Band gegründet und auch das Repertoire deutlich erweitert.

Dabei sind Lieder mit Tiefgang zum Zuhören wie, Make You Feel My Love‘ von Adele, als auch Klassiker wie ‚Sweet Home Alabama‘ oder ‚Give A Little Bit‘ zum Mitsingen und Tanzen. Das Repertoire umfasst Songs von Adele, Billy Joel, Bob Seger, Crosby Stills & Nash, Ezio, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Neil Young, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Robbie Williams, Simon & Garfunkel, Supertramp, The Eagles, Toto, Tracy Chapman, Westernhagen – da ist für jeden was dabei.

Lasst Euch einfach auch mal verzaubern...

Martina Krafft (voc)

Frank 'Ret' Ehret (git|voc) Willibert Pfister (git|voc)