Mehr als ein Brunnen vor dem Tore

Vortragsabend des Vereins für Geschichte u. Heimatkunde in der Ausstellung über Neuenstadter Brunnen im Forstamt am Marktplatz; Teil der Kulturregion HeilbronnerLand; Eintritt frei

Schwerpunkte der Vorträge sind die Themen "Geschichte der Wasserversorgung", "Wasser für Mensch und Tier" und "Brunnen als Feuerlöschwasser".Veranstaltungsreihe 2017 der Kulturregion HeilbronnerLand: Mythen, Geschichten, Erzählungen - Brunnen im urbanen RaumÖffentliche Brunnen dienten der Wasserversorgung oder der Brandbekämpfung. Ein Brunnen im urbanen Raum ist schon lange nicht mehr Wasserspender für die Menschen und deshalb keine notwendige Einrichtung für das tägliche Leben. Dennoch sind die Brunnen auch heute noch zentrale Orte. Sie erhielten zunehmend eine repräsentative Funktion und wurden entsprechend aufwändig gestaltet.Viele dieser Brunnen sind wegen ihrer Architektur oder Geschichte bedeutsam und sehenswürdig. Viele zeigen entweder als zentrale Figur der Brunnenplastik eine wichtige Person des Ortes, aber auch eine Situation, die in Mythen, Geschichten und Erzählungen im Allgemeinen dem Brunnen beigeordnet wird.Mit dem Projekt "Mythen, Geschichten, Erzählungen â Brunnen im urbanen Raum" möchte die Kulturregion HeilbronnerLand die Brunnen in ihrer heutigen Funktion als repräsentativer Teil der Gestaltung einer Kommune wieder stärker integrieren und auch an die Schöpfer und die Darstellungen erinnern. Die Veranstaltungen in den Teilnehmerkommunen beginnen im April und erstrecken sich bis Jahresende.