Mein Freund Rudi

Heute: Revolutionsausverkauf! Vor über 25 Jahren rief Rebelldiva Ortrud Beginnen zu Spenden auf für den Bau eines „Stamm-Heim“ für satte Revolutionäre, die beim Nisten in die Fugen der Macht langsam unter Rückgratverkrümmung leiden – der Ausverkauf der 68er Revolutionsideale zum guten Zweck. Ihre satirische Vision ist inzwischen wahr geworden: die großen Utopien sind verraucht, die sexuelle Befreiung ist längst in die Wechseljahre gekommen. Zum 50. Jubiläum der glorreichen 68er Bewegung versammeln sich nun die Kommunarden wieder in der Luxus-Besinnungsanstalt „Rudi Dutschke Wellness Center“ zum Zeigen ihrer Narben, Lecken ihrer Wunden und Absingen der alten Kampflieder. Che Guevara taugt aber hier nur noch als Obstteller-Motiv, Baader-Meinhof sind zu Nippesfiguren verkommen. Mit schwindendem Gedächtnis und verklärtem Blick besingt die „Born to be Wild“ Generation nochmal die Zeit als die Feindbilder noch klar waren, die Haare lang, und – war da noch was? – ach ja, die Weltrevolution! Da bleibt kein Apo-Auge trocken.

Von den Rolling Stones bis Robert Schumann, Wolf Biermann bis Joan Baez, Mao tse Tung und sogar Eduard Mörike wird Revolutionspathos aus zwei Jahrhunderten in Lied und Text kräftig durcheinander gemischt. „Heimleiterin“ Petra Afonin sorgt für Animation und Rheumadecken.

In ihren Liederabenden und Kabarettrevuen deckte Schauspielerin, Kabarettistin und Autorin Ortrud Beginnen (1938-1999) immer wieder hohlen Pathos und Größenwahn im deutschen Denken auf. Zum 80. Geburtstag der verstorbenen deutschen Diva lässt die Landesbühne Esslingen in Kooperation mit dem Zimmertheater Tübingen die 68-er wieder neu aufleben.

Regie: James Lyons Musikalische Leitung: Oliver Krämer Mit: Petra Afonin

In Kooperation mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen