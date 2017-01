Mein Tagebuch soll sein wie eine Reisetasche

Virginia Woolf verwandelte in ihrem Tagebuch das London um 1930 in das Porträt einer Metropole, die ihrer großen Vergangenheit nachsinnt und die Gegenwart noch nicht recht fassen kann. Simone de Beauvoir, führende Repräsentantin des Existenzialismus und Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, diskutiert auf ihrer Amerikareise freimütig mit Journalisten, Gelehrten, Künstlern und Studenten Probleme der Alten und Neuen Welt. Djuna Barnes ging 1919 von Amerika nach Paris, führte dort in Künstlerkreisen als Journalistin und Schriftstellerin ein ausschweifendes Leben und lässt das Paris der 20er Jahre wieder lebendig werden.