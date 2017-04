Ein Hamam, ein Dampfbad, an einem für Frauen reservierten Tag: Hier trifft Islamistin auf Atheistin, Geschiedene auf achtfache Mutter, Emigrantin auf traditionelle Ehevermittlerin. Im geschützten Raum des Hamam wird getratscht, gelacht, gelästert, gestritten und diskutiert.

Religiöse Gewalt, fundamentalistische Fanatiker, geliebte und gehasste Ehemänner, geheime Liebhaber, ungeliebte Mütter und sehnsuchtsvolle Träume werden da besprochen, mit einer entwaffnenden Direktheit.

Und so zeigt die algerische Dramatikerin Rayhana in ihrer außergewöhnlichen Tragikomödie ein differenziertes, lebendiges, spannendes und humorvolles Bild von Frauenschicksalen in einem patriarchalen, vom Islamismus bedrohten Staat unserer Zeit.

Die 1964 in Algerien geborene Dramatikerin und Schauspielerin Rayhana floh vor islamistischer Gewalt nach Paris. 2010 wurde „In meinem Alter rauche ich immer noch heimlich” in Paris uraufgeführt. Fundamentalisten versuchten einen Brandanschlag auf Rayhana, der glücklicherweise fehlging.

2014 wurde Rayhana für ihr Stück mit dem angesehenen Jürgen Bansemer & Ute Nyssen-Dramatikerpreis ausgezeichnet. Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek 2013 an Ute Nyssen: „Wie ein Fächer Karten blättert sich in diesem Stück die Vielfalt der arabischen Frauen auf. Auch wenn man die Verhältnisse nicht kennt, weiß man sofort: es ist wahr, was hier verhandelt wird.”