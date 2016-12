Meisterklasse Akt Kleingruppe

An unterschiedlich langen Posen des jeweiligen Modells lernen die Teilnehmer/innen das intuitive zeichnerische und malerische Erfassen von Körperbewegungen und wie sie diese in wirkungsvollen Farbkontrasten, genauso wie mit verschiedenen Techniken der Pinselführung, lebendig wiedergeben können. Mark Krause legt während des Kurses auch selber Zeichnungen und Malereien an, die Arbeitsschritte sichtbar machen sowie zu Diskussionen und neuen Kompositionen anregen. Er zeigt auch, wie Grundlagen, vom optimal eingerichteten und abgestimmten Malplatz bis zur zeitlichen Einteilung des eigenen Malens, dem Künstler/der Künstlerin mehr Freude und Freiheit beim kreativen Arbeiten ermöglichen.

Bitte bringen sie ihre Zeichen- und Malmaterialien mit. Bewährt haben sich großformatiges Papier, Packpapier, Leinwand, Zeichenkohle und Kreiden, Acryl- sowie Ölfarben.