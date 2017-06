Meisterkurs Gesang

Kammersängerin Prof. Sylvia Geszty, ihre Interpretationen der "Königin der Nacht" und der "Zerbinetta" haben Geschichte geschrieben. Die vielseitige Koloratursopranistin war darüber hinaus eine profilierte Lied- und Oratoriensängerin, eine hochgeschätzte Operetteninterpretin und Chansonnière.

Darüber hinaus wirkte sie viele Jahre an unserer Hochschule als leidenschaftliche und erfolgreiche Professorin für Gesang. Sylvia Geszty wird bei dem Meisterkurs täglich von 11.00-16.00 ihre Erfahrung in Oper, Oratorium, Lied und auch Operette und Chansons der 20-er Jahre an Gesangsstudierende der HMDK Stuttgart weitergeben.

Am Klavier: Robert Bärwald