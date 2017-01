Melanie Haupt, Judith Jakob & Stephanie Theiß - Frauen an der Steuer

× Erweitern Frauen an der Steuer

Was haben unser Steuersystem und das Universum gemeinsam? Beides hat einen Knall! Diese Erfahrung müssen auch Marlies, Karo und Ilona machen, drei Freundinnen, die versuchen einen kleinen Fischimbiss zu retten, den das Finanzamt auf dem Kieker hat.

Fragt sich nur wie? Rechter Weg oder linke Tour? Anhand dieser Figuren machen die FRAUEN AN DER STEUER die Absurditäten des Steuersystems erlebbar. Sie machen sich auf die Reise durch die unendlichen Weiten des Steuerdschungels und stürzen sich in die unterschiedlichsten Szenarien. Ob in Talkshowrunden der Mehrwertsteuersatz von Ketchup diskutiert wird, kleinkarierte Gangster einen Betrieb zerlegen oder reiche Erbinnen in einer Selbsthilfegruppe die Nerven verlieren... sicher ist, dieser Weg wird kein leichter sein! Und weil bewiesen ist, dass man keine Angst haben kann wenn man singt, darf natürlich eins nicht fehlen: Musik!

Wenn Frauen auf dem Umsatz abdrehen, kann alles passieren!