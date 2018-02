Melina Aslanidou wurde in Stuttgart geboren und wuchs in Griechenland auf. Die junge Griechin begann sich schon sehr früh für griechische Musik zu interessieren; bereits in der Grundschule schließt sie sich dem Chor von Paralimni (Griechenland) an und lernt dort die Musik von Pontus und Byzanz sowie die traditionelle Musik von Thrakien kennen.

Inzwischen zählt Melina Aslanidou zu den bekanntesten Sängerinnen Griechenlands. »Greek Spirit 2018« ist eine Show mit Melinas größten Hits sowie einer Auswahl an Liedern aus ihrer Heimat und dem Mittelmeerraum - eine Synthese der griechischen Kultur -, mit ihren brillanten Musikern und dem Bouzouki-Virtuosen Andreas Karantinis. Erleben Sie den »Greek Spirit« mit Melina Aslanidou!Infos: www.greece-on-tour.eu