Der junge Schweizer Producer MELODIESINFONIE ist für die Macher des Freund & Kupferstecher schon so etwas wie ein alter Bekannter. Noch bevor es den Club gab, buchten sie ihn im Sommer 2014 auf ihr im Zollamt veranstaltes Festival „Simmer Down“ nach Stuttgart. Seitdem ist viel passiert…

Seine Musik – Jazz, Soul und Hip-Hop Sounds verpackt in ein modernes, elektronischen Gewand – ist einzigartig und entführt den Zuhörer in besondere Klangwelten. Melodiesinfonie erfindet sich immer wieder neu und bietet euch alles – von beruhigenden Tracks mit sachtem Gesang bis hin zu komplexen Beats und Loops, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mit seinen warmen und verträumten Melodien verbreitet der junge Mann aus der Nähe von Zürich ganz viel Liebe in die Welt, getreu seinem Motto: SPREAD LOVE! Sein neuster Streich ist das Album „Be Thankful“, welches einmal mehr die Genregrenzen zwischen Hip Hop, Soul, Jazz und Elektronika aufhebt und uns einmal mehr begeistert.