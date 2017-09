Es ist wohl keine Übertreibung zu behaupten, dass Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Paulus“, welches größtenteils auf der Apostelgeschichte basiert und den Wandel des Saulus von Tarsus zum frühchristlichen Missionar Paulus thematisiert, zu Lebzeiten des Komponisten sein beliebtestes Werk war. Zwischen 1834 und 1836 komponiert und am 22. Mai 1836 (Pfingsten) in Düsseldorf uraufgeführt, wurde dem Oratorium von Beginn an ein Beifall zuteil, wie er in der Musikgeschichte seinesgleichen sucht.

Nun hat Frieder Bernius, Künstlerischer Leiter des Musik Podium Stuttgart, acht Jahre nach Beendigung seiner Gesamteinspielung des geistlichen sakralen Vokalwerks von Mendelssohn, die mit dem International Music Award ausgezeichnet wurde, das Oratorium wieder auf das Programm gesetzt. Unter seiner Leitung treten der Kammerchor Stuttgart und die Klassische Philharmonie Stuttgart an Allerheiligen im Hegelsaal der Liederhalle Stuttgart auf.

Solisten sind Johanna Winkel, Ilker Arcayürek und Thomas E. Bauer.