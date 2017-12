Ein gesichtloser Ort irgendwo am Rande der Gesellschaft. Ebenso am Rande steht die Clique von Mäggie, Hardy, Toni und Kalle.

Alle halten sich mit kleinen Tricks über Wasser, hängen rum, träumen insgeheim vom großen Thrill und schlagen sich gerade so durch.„Mensch Kalle“ ist eine Geschichte von Jugendlichen zwischen Resignation und Hoffnung, in der es um Freundschaft, Verliebtsein, Geheimnisse und Regeln geht, aber auch ums Saufen und Drogennehmen. Ein authentisches Theaterstück zur Suchtprävention – entwickelt und gespielt von ehemaligen Drogenabhängigen.Eine Anmeldung unter 0711 466060 oder Email senden an www.wilde-buehne.de ist unbedingt notwendig!