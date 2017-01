Mephisto – gestohlene Texte und Lieder

Wie kann man sich die berühmte Figur aus dem „Faust" vorstellen, was würde er tun, wenn er sich plötzlich in unserer Welt – vielleicht in Ihrem Stammlokal – wiederfinden würde? Mit verschiedenen (gestohlenen) Texten und Liedern sind Schauspieler Raffaele Bonazza und Regisseur Stefan Rogge dem spannenden Charakter auf die Schliche gekommen: Und zwar in einer Bar. Ursprünglich für die kleine, gemütliche „Spiel-Bar" des Alldie in Verlbert entstanden, kann man diesen unterhaltsamen, doch nie banalen Theaterabend jetzt auch im Zimmertheater erleben – natürlich da wo er hingehört: an der Bar im Foyer!

Raffaele Bonazza hat von 2004 - 08 die Hochschule für Musik und Theater Bayerische Theaterakademie August Everding besucht. Er arbeitet u. a. auf der Bühne des Bayrischen Staatsschauspiels, des Staatstheaters Hannover, des Schauspielhaus Bochum oder des Landestheaters Tübingen und am Zimmertheater Tübingen. Dort ist er aktuell auch in KOKAIN zu sehen.