Die Topstars aus „Ich war noch niemals in New York“.

Vor fünfzig Jahren gewann der unvergessene Sänger und Entertainer Udo Jürgens mit dem Titel „Merci Chérie“ den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Unvergessen sind seine Hits wie „Griechischer Wein“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Aber bitte mit Sahne“ oder „In diesem ehrenwerten Haus“. Etwa 30 Lieder aus dem Lebenswerk des österreichers Udo Jürgens und besondere Zitate des großen

Künstlers verbinden sich zu einem gefühlvollen und bewegenden Konzertereignis.

Die Deutschland-Tour macht Station in Filderstadt: Vier Starsolisten – Andreas Bieber, Annika Bruhns, Karim Khawatmi und Sabine Mayer – aus dem Erfolgsmusical „Ich war noch niemals in New York“ gedenken dem verstorbenen Jahrhundert-Entertainer mit einem Konzert, das sämtliche Facetten seines Schaffens aufnimmt und das Publikum auf eine musikalische Zeitreise mitnimmt. Seine großen Titel übertragen die Künstler eindrucksvoll ins Heute. Mit sechsköpfiger Liveband.