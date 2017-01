× Erweitern Stephan Drewianka

MERCI CHÉRIE ist eine musikalische Hommage an die musikalische Welt des großen Sängers und Entertainers UDO JÜRGENS, und lässt Erinnerungen wach werden an mehr als 30 Hits und Chansons wie „Aber bitte mit Sahne“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Griechischer Wein“, „Ich weiß, was ich will“, „Ich war noch niemals in New York“, „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Liebe ohne Leiden“, „Mitten im Leben“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ und natürlich: „Merci Chérie“.

Überaus edel besetzt mit vier Musical-Topstars, die allesamt als Originalbesetzung im Udo Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ auf der Bühne standen. Andreas Bieber, Annika Bruhns, Karim Khawatmi und Sabine Mayer präsentieren die großen Hits zusammen mit einer erstklassigen 6köpfigen Live-Band.

Die Karten für dieses Konzerterlebnis mit großen Stimmen und einem Programm zwischen Schlager und Chansons, das unter die Haut geht, sind bereits im Vorverkauf erhältlich.