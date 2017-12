Merci Udo - Eine Hommage an Udo Jürgens

× Erweitern Merci Udo

Das Repertoire von Udo Jürgens umfasst ein Spektrum an vielseitigen Melodien, Balladen und Popsongs bis hin zu heißen Calypso-Rhythmen! Genießen Sie bekannte Evergreens wie „Ich weiß was ich will”, „Aber bitte mit Sahne”, „Zeig mir den Platz an der Sonne”, „Jeder so wie er mag”, „Matilda” und viele weitere unvergessene Hits!

Internationale Musicalstars verzaubern das Publikum von der ersten Sekunde an und begeistern mit ihren einzigartigen Stimmen. Peter Wölke, der musikalische Leiter der Show, führt als charmanter Moderator durch den Abend und vermittelt den Zuschauern durch interessante Fakten und Eckdaten einen Einblick in das Leben des großen Entertainers Udo Jürgens.

Ein stimmungsvolles Lichtkonzept und spektakuläre Hintergründe bringen zu jedem Song die richtige Atmosphäre auf die Bühne und machen aus dieser Show ein atemberaubendes Ereignis.