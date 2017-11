First Floor - MESSAGE & TOPDAN & HARENA Hip Hop, RnB and Classics Second Floor - SUNNY House, Techhouse, Deephouse Dezember. Der letzte Monat des Jahres startet wieder mit unserem Duo Infernale MESSAGE & TOPDAN. Böse Zungen würden behaupten, wir verheizen die Beiden ein wenig. Schon möglich, allerdings haben die Zwei ihre Seelen sowieso dem Party-Gott verkauft und sind wohl nicht mehr zu retten. Nicht unser Bier also. Zur Seite steht den alten Herren HARENA – junges Talent an den Decks & deutlich bessere Leberwerte. Hip Hop, RnB and Classics all night long. SUNNY bespielt den Second Floor mit ordentlich elektronischem Sound. Kommt rum.