Der maskuline MESSAGE und der tolle TRIP laden zum Tanzen ein (das waren übrigens Alliterationen, literarische Stilfiguren bei denen die betonten Stammsilben zweier benachbarter Wörter den gleichen Anfangslaut besitzen). So, Bildungsauftrag erfüllt – kommen wir zu den wichtigen Dingen. Halbzeit im Monat Dezember und wir sind immer noch hungrig. Beziehungsweiße durstig. MESSAGE & TRIP hauen euch Hip Hop, RnB & Classic Sound um die Ohren, ELIANO tut Selbiges auf dem Secondfloor zu House, Techhouse & Deephouse. Für alle also etwas dabei, see you on the dancefloor.