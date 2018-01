Metal am Neckar VI

Cathera

Der Name Cathera steht weder für christliche Steinbauten, noch für ein Schlauch für diverse Körperflüssigkeiten oder für plüschige Haustiere. Cathera hat nur eine Bedeutung und das ist die Musik, welche auf die als „Insomnia“ betitelte Demo, gebannt wurde. Zusammengekommen um Metal nach eigenem Geschmack zu machen, ist dabei ein Mix aus verschiedenen Genres rausgekommen. Das musikalische Baby lässt sich wohl am ehesten in die Stilrichtung des Melodic Death Metal einordnen, besitzt aber eine unleugbare Verwandtschaft zum kalten Black Metal oder anderen Unterarten der metallischen Klänge. Die Songs haben dabei viele Facetten und alle ihren eigenen Charakter und eigenen musikalischen Genpool.Gegründet wurde die Band 2014 ganz klassisch in einem gammligen Proberaumkeller von Julian am Schlagzeug und Kostas an der Gitarre gegründet. Später wurde dann Luki zur Umschulung zum Bassisten überredet und Leo lieh der Band noch seine gewaltige Stimme um das Line Up zu vervollständigen. In dieser Konstellation wurden dann auch die ersten Songs geschrieben und auf den ersten Konzerten einem Publikum vorgetragen. Da es leider nicht mehr ganz zusammenpasste verließ Julian die Band und wurde zum Glück zeitnah durch die Blastbeatmaschine Sem ersetzt. Die erste Demo „Insomnia“ ließ danach nicht mehr lange auf sich warten und muss nun auch live den Weg in eure Gehörgänge finden!

Stahlmagen

Seit über 10 Jahren begeistern Stahlmagen die Metalszene im Südwesten Deutschlands. Die Jungs haben auf über 100 Festivals und Konzerten mit namhaften Bands wie Disbelief, Insomnium, Nocte Obducta, God Dethroned und den Excrementory Grindfuckers gerockt. Nicht zuletzt durch ihre energiegeladene Live-Performance haben sie sich eine große und stetig wachsende Fangemeinde erspielt.Dabei treffen metallische Melodien auf brachiale Grooves und erzeugen eine explosive Mischung, die gnadenlos zum Abgehen animiert, wie man unter anderem beim Zabbaduschder Open Air 2009 oder beim zehnjährigen Bandjubiläum in der Chapel in Göppingen erleben konnte. Seit 2005 besteht die aktuelle Besetzung aus Thorsten Steinle (Vocals), Hansi Rommel (Gitarre), Finn Rumpela (Gitarre), Karl Palke (Bass) und Michael Gölz (Schlagzeug) und wurde 2009 durch Martin Zapfl (Gitarre, Vocals) verstärkt. Allerdings darf man sich nicht wundern, wenn bei einem Auftritt noch andere Musiker auf der Bühne stehen, da die Sechs gerne mal musikalische Gäste einladen. Des öfteren sind dabei Bratsche, Geige, Trompete, Akkordeon oder sogar ein Chor live zu sehen und zu hören. Im Jahr 2006 erschien die erste EP "Schreie in der Nacht" mit sieben Songs inklusive eines Live-Bonustracks. 2010 folgte dann endlich das langersehnte erste Full-Length-Album "Imperium Forestris", gemastered von Achim Köhler (Totenmond, Primal Fear etc.). Gerade auf der letzten Platte wird - neben dem auffällig reifer gewordenen Songwriting und der hörbaren Liebe zur Musik - die große Konstante der Band deutlich: Stahlmagen haben sich nie auf einen Stil festgelegt, sondern waren von Anfang an offen für verschiedenste Einflüsse. So entstand eine Mischung aus den unterschiedlichsten Spielarten des härteren Metals, gemischt mit zahlreichen Einflüssen aus anderen Musikrichtungen, insbesondere Folk. Dabei wechseln sich brutale Grindparts und krachende Doublebase-Gewitter mit atmosphärischen Clean-Passagen und treibenden Riffs ab. Sowohl auf CD als auch live beweist diese Band immer wieder, was sie vor allem ist: Alles, nur nicht langweilig!

Therein

Moderner Melodic Death Metal aus Süddeutschland - THEREIN wurde Mitte 2006 von Gitarrist Stefan Bucher und Drummer Martin Schmid in Geislingen an der Steige gegründet konnte die Band ach anfänglichen Besetzungsproblemen schon bald Gigs mit Bands wie THE SORROW, MISERY SPEAKS und EAR-SHOT spielen. Seit dem Einstieg von Holger Speidel, Ex-Sänger von BEHIND THE SCENERY, Mitte 2012 arbeitet die Band in konstanter Besetzung und nahm 2014 ihr erstes Album FORSAKEN GROUND auf.Um die vielen melodischen Parts ihres abwechslungsreichen Albums den Freunden melodischen Death Metals auch live in voller Pracht darbieten zu können und künftig noch mehr Freiheit beim Songwriting zu haben, suchte und fand die Band Mitte 2015 Verstärkung in Form eines dritten Gitarristen.So ist es das Ziel der Band, in dieser Formation den Geist der in Göteborg begründeten Form des Death Metal weiter zu tragen und in ihrer routinierten Art und unbegrenzten Spielfreude so oft wie möglich live zu präsentieren.