Metallicover

Authentischer geht nicht!

METALLICA, die erfolgreichste Metal Band aller Zeiten

Sie zählt sogar zu den erfolgreichsten Bands überhaupt – und ist eine der besten live Bands auf diesem Planeten.

Viele Bands covern die Songs von Metallica, einige Bands nennen sich Tribute Bands, weil sie ausschließlich Metallica Songs nachspielen – aber keine dieser Bands fühlt, spielt, lebt und interpretiert die Musik von Metallica auf der Bühne so authentisch und überzeugend wie METALiCOVER!

Die Performance an den Instrumenten ist dem Original identisch, exakt so wiedergegeben, wie beim Quartett aus der Bay Area. Der Sound, die Instrumente und – etwas das keine andere Band so bieten kann – der Gesang von Nik klingt dem von James täuschend ähnlich. Phrasierung, Betonung, Atmung und Hetfield´s markante Ausbrüche – all das klingt bei METALiCOVER so authentisch wie bei keiner anderen Band.

Kommentare von Veranstaltern zu METALiCOVER:

"Eine Band, die sich mittlerweile schon einen guten Namen erspielt hat! Die Jungs aus dem Raum Heilbronn sind authentisch, voller Leidenschaft und nehmen ihre Sache verdammt Ernst! Spielfreude und Können steht hierbei ganz oben!! Ein riesen Highlight ist dabei Frontmann und Sänger Nik, der in Sachen Action kaum zu überbieten ist! Ein Mann, der tausend Mal mehr Elan an den Tag legt, als sein Vorbild James Hetfield! Es macht Freude ihm zuzuschauen und sich von ihm mitreißen zu lassen... Man hat das Gefühl, dass hier der Spaß auf der Bühne noch richtig GROSS geschrieben wird! Von dieser Band können sich so einige noch ne Scheibe abschneiden... Caschi, Betreiber Live Music Hall, Weiher

"Ich hab schon Metallica Tribute Bands gesehen, aber die kann man im Vergleich zu euch vergessen. Wenn man nicht hinsieht, denkt man, da spielt Metallica - sogar beim Gesang! Ihr seid live eine Macht." Didi Wengert, ehemals Alte Börse, Schwäbisch Hall.

„Als Ersatz für unseren Co-Headliner, nur 24 Stunden vor unserer "Metal Fastnet" eingesprungen, gaben die Jungs von METALiCOVER alles. Kraftvoll, laut und verdammt nah am Original verwandelten sie das Publikum binnen Sekunden in eine johlende Menge. Instrumente, Stimme und Stage-Acting waren so authentisch und überzeugend, dass man nach dem knapp zweistündigen Set im ganzen Publikum in zufriedene Gesichter blickte. Ebenso zufrieden sahen die Gesichter der Weizenbierfreunde hinter den Kulissen aus.... Abend gerettet, Daumen hoch !!!“ Dschuls, Weizenbierfreunde Ochsenburg

Mehr Worte können nicht beschreiben was METALiCOVER in der Lage sind abzuliefern – also lass dich live überzeugen. Auch du wirst zum Fan dieser sensationellen Band, die mit Metallica aufgewachsen ist und diese Legende jetzt auf der Bühne lebt – nicht nur als Musiker sondern auch als Fans des großen Originals.