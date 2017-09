Metropol Orchester - Ole Mine

Olé miné - Das Me­tro­pol Or­ches­ter lädt ein zum neu­en Pro­gramm in neu­er Be­set­zung!End­lich ist es so­weit, das Me­tro­pol Or­ches­ter prä­sen­tiert sei­ne neue Show mit hei­ßen Rhyth­men und schmis­si­gen Ever­greens. Die viel­sei­ti­gen Mu­si­ker des Or­ches­ters sind be­kannt da­für, mit un­ter­schied­lichs­ten Kul­tu­ren, Klän­gen und Spra­chen zu ex­pe­ri­men­tie­ren. So tref­fen ganz selbst­ver­ständ­lich die Tän­ze La­tein­ame­ri­kas auf dieFolk­lo­re In­diens und klas­si­sche an­mu­ten­de Me­lo­di­en auf Ch­an­sons und Pop-Hits.​Das geht nicht? Und wie das geht. Nicht we­ni­ger als acht Spra­chen er­klin­gen an die­sem be­son­de­ren Abend. Da­mit es nicht zu Miss­ver­ständ­nis­sen kommt, führt der Conféren­cier und Sän­ger Fe­lix Hel­ler ge­wohnt char­mant und hu­mor­voll durch den Abend. Ein be­son­de­res High­light der ak­tu­el­len Show ist si­cher­lich die Ch­an­so­net­te Ma­ren Ul­rich, die mit Sex­ap­peal und ih­rer jaz­zi­gen Stim­me die Tem­pe­ra­tu­ren im Saal stei­gen las­sen wird. Kom­men Sie mit auf ei­ne Rei­se von Rio de Ja­nei­ro nach Kap­stadt über Mos­kau und Pe­king und das gan­ze mit Stop in Stutt­gart.Pu­bli­kum und Pres­se sind sich ei­nig: „Ei­ne hin­rei­ßen­de Show, schil­lernd zwi­schen Ca­ba­ret, Va­rieté und Broad­way! Groß­ar­tig, was die­se jun­gen Mu­si­ker da auf der Büh­ne ma­chen." (Win­nen­der Zei­tung) Ein Abend mit Ohr­wurm­ga­ran­tie, den man sich nicht ent­ge­hen las­sen soll­te!Fo­tos: Lars Schem­mer­ling