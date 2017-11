"Am Silvesterabend lassen wir es krachen und zünden ein musikalisches Feuerwerk!", so die Musiker des Metropolorchesters, die gemeinsam mit dem Sänger, Conférencier und Entertainer Felix Heller dazu einladen, das Jahr 2018 mit der Revue "Auf ein Neues!" zu begrüßen.Feurige lateinamerikanische Rhythmen, sanfte Chansons, fetzige Popsongs und das Ganze in neuartigen Arrangements: In der Stuttgarter Liederhalle sind große Hits der Musikgeschichte einmal anders zu erleben. Berlin, Buenos Aires, New York, Havanna: So vielfältig wie diese Städte selbst sind ihre Klänge,Temperamente und Unterhaltungskulturen.Das Metropolorchester und Felix Heller lassen diese im Stil der großen Revuen der 1920er und 1930er Jahre wieder aufleben.Auf ein Neues!