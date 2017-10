Mexican Death Thrash Attack

× Erweitern Transmetal

Am 08.11.2017 gibt es im "Lemmy`s" ordentlich eins auf die Mütze in Form von mexikanischem Death Thrash Metal!

Headliner sind Transmetal, ein Urgestein der mexikanischen Death Metal Szene. Im Jahr 1987 unter dem Namen Temple de Acero in Yurécuaro gegründet, kann die Band auf eine beeindruckende Discographie von mehr als 20 Veröffentlichungen zurück blicken. In Südamerika auch auf großen Festivalbühnen zu Hause sowie auf zahlreichen Tourneen und Einzelkonzerten in Nord- und Südamerika unterwegs, (unter anderem zusammen mit Bands wie Slayer, Sodom, Kreator, Death, Malevolent Creation, Sepultura, Demolition Hammer, Obituary, Destruction, Devastation, Sacred Reich, Napalm Death, Dark Angel, Nuclear Assault, Testament, Morbid Angel, Deicide, Cannibal Corpse, Overkill, Sadus, Monstrosity und Unleashed ) kommt die Band im Rahmen ihrer Tour zum 30-jährigen Bandbestehen zum ersten Mal überhaupt nach Europa- und einer von nur zwei Deutschlandgigs findet im „Lemmy`s“ statt!

Kultiger Death Metal hautnah in Klubatmosphäre!

Mit dabei eine weitere mexikanische Band: die jungen Black Thrasher Venemous (nicht zu verwechseln mit der ebenfalls aus Mexiko stammenden Band Venomous…) sowie die lokalen Helden von Pyroclasm (einigen vielleicht vom Auftritt auf dem Sunstorm-Open Air bekannt.

OK, das Konzert ist an einem Mittwoch- aber der Eintritt ist frei (wir werden aber den Hut rumgehen lassen- jeder kann geben, was er will…). Und ist der Mittwoch nicht der neue Donnerstag? Und ist der Donnerstag nicht der erste Kneipen- und Ausgehtag vorm Wochenende?

Vorbeischauen lohnt sich- dieses Package wird man nicht so schnell wieder in Deutschland zu sehen bekommen!"