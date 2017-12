Mohamed Sylla arbeitete als Pizzabote, nahm ein Video auf, lud es auf Youtube hoch und war ein paar Tage später ein Star im Internet. So einfach könnte man die Geschichte von MHD zusammenfassen.

Der französische Rapper, dessen Eltern aus dem Senegal und Guinea stammen, hat einen Nerv getroffen, als er im vergangenen Jahr nicht weniger schaffte als ein neues Genre zu begründen, ein Doppelplatinalbum zu veröffentlichen, mit drei Tracks gleichzeitig in den französischen Clubcharts zu sein, mittlerweile rund eine halbe Milliarde Aufrufe auf Youtube nachzuweisen, mit einem Star auf Tour zu gehen und selbst immer größere Hallen auszuverkaufen. Aus einem mit dem Handy gedrehten Selfmade-Video mit dem Titel „Afro Trap Part 1“ entwickelte sich in Sturmeseile ein Trend, der alles durcheinanderwirbelte, was in Frankreich im HipHop Rang und Namen hatte – einem Land also, aus dem schon häufiger innovative Ideen das Genre revolutionierten. Das liegt zum einen daran, dass MHD ein versierter Rapper ist, der über einfache und reduzierte Beats und Samples seine Zeilen droppt und damit zu den Grundlagen des HipHop zurückgeht.

Andererseits stammen die Themen aus seinem 19. Arrondissement von Paris und unterscheiden sich von den ewiggleichen und unendlich langweilige Gangster-Geschichten um Kohle, Kaltmachen und Kamillentee-Verachten wie Martin Scorsese von „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“: Sie sind nämlich real. Der komplett neue Sound, der sich sehr einfach gesagt aus Afro-Beats und Trap zusammensetzt macht MHD so speziell und erfolgreich. Als Fußball-Fan benutzt er Kicker-Metaphern, erinnert an Kameruns größten Kicker Roger Milla und spricht von der Champions League. Er holt sich seine Themen aus seinem Viertel und setzt sie kreativ und deutlich um. Das kommt an, ein MHD-Publikum ist eine bunte Mischung, die Stimmung auf den Konzerten ist entspannt, es wird viel getanzt anstatt nur mit dem Kopf zu nicken! Seit einem Jahr stellt MHD den HipHop vom Kopf auf die Füße und erinnert damit an die Wurzeln des Genres auf den Blockparties. Damit hat er schon jetzt einen gewaltigen Einfluss auf Kollegen in Frankreich, aber auch in der BRD und den USA. Nicht schlecht für einen ehemaligen Pizzalieferanten, oder? Diesen Monat erschien das Debütalbum von MHD endlich auch bei uns, im Oktober kommt er damit auf Tour.

Das Konzert von MHD im Im Wizemann in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.

