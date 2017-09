× Erweitern Foto: MHP RIESEN

Mit einem 26 Punkte Vorsprung gehen die MHP RIESEN in das entscheidende Rückspiel um den Einzug in die zweite Champions League-Qualifikationsrunde.

Im Hinspiel in der Mirza Delibasic-Halle in Sarajevo bezwangen die Ludwigsburger den bosnischen Traditionsclub Bosna Royal Sarajavo mit 85:59. Das Rückspiel findet bereits am Donnerstag (21. September, 20 Uhr) in der MHPArena statt.

Jetzt Tickets für das Europapokal-Heimspiel gegen Bosna Sarajevo sichern! >> Ticketshop