× Erweitern https://www.facebook.com/clubmarquardts/photos/gm.138959900200472/744507252412778/?type=3&theater MIDTERM PARTY - marquardts Stuttgart

**Midterm at Club Marquardts- The night of students

Nach diesem Motto möchte das Marquardts den Abend mit allen feierwütigen Studenten Party machen.

Mit tollen Getränkespecials und begünstigten Vorverkauf.