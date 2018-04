Mia Julia live - Mallorca Party

Sie ist die unbestrittene Party-Königin von Mallorca - mit über 250 Auftritten im Jahr ist sie die meistgebuchte Partysängerin Deutschlands. Und am 11.05.2018 kommt sie zum aller ersten mal nach Albstadt.

Mia Julia räumt derzeit in der Party-Szene Alles ab. Bei ihren Auftritten in den legendären Locations Bierkönig und Oberbayern herrscht absoluter Ausnahmezustand! Wenn die sympathische Münchnerin die Bühne betritt, ist ein Totalabriss garantiert! Seit ihrem Überraschungshit „Oh Baby“ aus dem Jahr 2013 ging es mit Mias Laufbahn steil bergauf. Nach „Auf die Liebe“ folgte der absolute Megahit „Mallorca, da bin in daheim“. Nicht mehr zu toppen? Von wegen! Was Mia Julia derze...it erlebt, hätte sie selbst nicht für möglich gehalten. Sie tritt bei Groß-Events vor bis zu 40.000 Zuschauern auf und wird von ihren Fans gefeiert wie noch nie ein Partykünstler zuvor.

Bisheriger Höhepunkt: 35-minütige Standing Ovations mit durchgängigen „Mia Julia Ole“-Sprechchören. Sowas hat es auf Mallorca noch nie gegeben