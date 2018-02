Wer hat an der Uhr gedreht? Was 1997 in einem kleinen Proberaum im Prenzlauer Berg begann und bis heute hält, wird live und laut gefeiert.

Wir packen alle Lieblingslieder, Faxen und Mätzchen ein und gehen auf "Nie wieder 20" Tour.Dass das Ganze nun also im 21. MIA. - Jahr stattfinden wird, ist uns herzlich egal, denn wie wir alle immer wieder in schöner Regelmäßigkeit erfahren, ist und bleibt dieses Leben ein Überraschungsei. Also bleibt gespannt und haltet Konfetti, Papierschlangen und Wunderkerzen bereit, wenn wir in Eure Stadt kommen, um zu feiern, was dringend gefeiert werden muss.