Die Theater-AG des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums HD spielt:Michael Kohlhaas

nach Heinrich von Kleist„

An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, ein Rosshändler, namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. – Dieser außerordentliche Mann würde, bis in sein dreißigstes Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder.“Mit diesen Worten beginnt die berühmte Novelle „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist. Wie kommt es dazu, dass dieser so ehrbare Bürger zum Verbrecher wird?Die Theater-Gruppe des Kurfürst-Friedrich-Gymnasium hat aus dem Werk ein Theaterstück gemacht, dessen Text die Schülerinnen und Schüler selbst geschrieben haben - und hin und wieder sind auch die Originaltexte des Dichters zu hören.