Michael Blume - Islam in der Krise

Islam in der Krise - Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug

Am Freitag, den 10. November kommt Michael Blume um 20 Uhr zu einer Lesung in die Stadtbücherei im KuBinO.

Der Islam ist in den täglichen Nachrichten zur festen Größe geworden. Islamistisch motivierte Terroristen haben Zulauf in vielen Teilen der Welt. In Europa entwickeln sich Parallelgesellschaften, die zum Teil offenbar aus islamischen Ländern gesteuert werden. Viele Europäer haben Überfremdungsangst und fragen sich, warum nicht mehr Muslime gegen Gewalt im Namen ihrer Religion demonstrieren. Der Islam scheint selbstbewusst zu expandieren. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Der Religionswissenschaftler Michael Blume erklärt bei seiner Lesung das Szenario aus einer überraschenden Perspektive: als Symptom einer tiefen Krise des Islams. Er geht dem unterschiedlichen Verständnis von Religion und Staat in den christlich und islamisch geprägten Gesellschaften auf den Grund. Er zeigt die massiven Säkularisierungsprozesse auch unter Muslimen auf und benennt die innerislamischen Gründe, die die einstige Hochkultur in Krisen und Kriege stürzen ließ. Das Buch bietet eine Chance zu neuen Lösungswegen zu kommen.

Im Anschluß besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch. Dr. Michael Blume ist zuständig für die nichtchristlichen Religionen und Minderheiten in Baden-Württemberg. 2015/16 leitete er das Sonderkontingent des Landes für schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak.