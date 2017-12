Michael Elsener - Mediengeil

Michael Elsener ist der Shooting-­Star der Schweizer Kabarettszene. In seinem neuen Programm MEDIENGEIL betreibt der mit zahlreichen Kabarettpreisen dekorierte junge Entertainer humorvoll und bisweilen auch bissig gesellschaftskritische und politische Aufklärung.Sexy, frech und unkonventionell in der Präsentation reißt er sein Publikum immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin. Bei den scharfzüngigen Betrachtungen des studierten Politologen kommen die Fans der cleveren Unterhaltung voll auf ihre Kosten.Der eidgenössische Satiriker mit den tiefblauen Augen sieht scharf und alles andere als blauäugig auf die Mechanismen der modernen Mediengesellschaft. Dabei legt er die Auswirkungen des täglichen Medienkonsums auf den Einzelnen schonungslos offen dar.Darüber hinaus sprüht der Schweizer Politkomödiant nur so vor Einfällen, Sprachwitz und Gedankenakrobatik. Kurzweilig, glaubwürdig und immer höchst unterhaltsam gehört Michael Elsener schon jetzt zu den Könnern einer jungen Generation der niveauvollen Kabarettunterhalter.